الحزم يمدد عقد المدرب صالح المحمدي

أعلن نادي الحزم تمديد عقد المدرب السعودي صالح المحمدي لقيادة الفريق في الموسم الجديد في منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "أنهت إدارة نادي الحزم إجراءات تمديد عقد الكابتن صالح المحمدي مدرباً لنادي الحزم للموسم الرياضي 2024-2025".
وكان الحزم قد عين المحمدي مدرباً للفريق الأول في أبريل الماضي خلفاً للمدرب الأورغواياني دانيال كارينيو لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقاد صالح المحمدي فريق الحزم في 7 مباريات في دوري روشن السعودي قبل هبوط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى فاز في اثنتين وخسر ثلاثة مقابل التعادل في مباراتين.