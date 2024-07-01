الحزم يمدد عقد المدرب صالح المحمدي

وقاد صالح المحمدي فريق الحزم في 7 مباريات في دوري روشن السعودي قبل هبوط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى فاز في اثنتين وخسر ثلاثة مقابل التعادل في مباراتين.