يقيم معسكره في الشرقية.. أخضر الطائرة يواصل تدريباته استعداداً للآسيوية

يواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 سنة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام في المنطقة الشرقية على صالة وزارة الرياضة ويستمر حتى يوم الخميس القادم، وتأتي هذه الاستعدادات للمشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية تحت 23 سنة التي ستقام في شهر فبراير 2024 في تايلاند.
وحرص الجهاز الفني بقيادة ألمونتين يجري فيسيلين فيسكو على تكثيف التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.
ولعب المنتخب خلال فترة إعداده مباراة ودية أمام الخليج، كما يخوض مباراتين مماثلتين أمام كل من الخليج والخويلدية؛ وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين الفني واللياقي، وكذلك منح الفرصة لجميع اللاعبين من أجل اختيار التشكيلة المناسبة لمرحلة الإعداد الثانية.