يقيم معسكره في الشرقية.. أخضر الطائرة يواصل تدريباته استعداداً للآسيوية

يواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 سنة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام في المنطقة الشرقية على صالة وزارة الرياضة ويستمر حتى يوم الخميس القادم، وتأتي هذه الاستعدادات للمشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية تحت 23 سنة التي ستقام في شهر فبراير 2024 في تايلاند.