بعد خروج "العنابي" .. تعرف على فرص تأهل المنتخبات العربية في كأس العالم FIFA قطر2022 للدور التالي

وحقق المنتخب المغربي أمس فوزًا تاريخيًا على بلجيكا ضمن المجموعة السادسة، ليضع قدمًا في ثمن النهائي وينعش آمال العرب في إمكانية تحقيق إنجاز غير مسبوق، قد يسمح بتأهل أكثر من منتخب واحد من المنطقة للدور الثاني في النسخة نفسها من كأس العالم.