اهتمام سعودي بالتعاقد مع الفرنسي"بول بوغبا"

وأوضح الموقع أن ملف بوغبا قد يعود للطاولة مرة أخرى، فلا تزال السعودية مهتمة ببول بوغبا، فمن المحتمل أن تستمر مفاوضات سوق الانتقالات العربية، حتى مع إغلاق سوق الانتقالات الأوروبي في الساعات المقبلة، فإن العرض المثير الذي ستقدمه السعودية يمكن أن يغير كل شيء.