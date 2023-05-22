دوري روشن.. التعاون يكرم الطائي بثنائية ويبلغ النقطة 49

وسط دعم جماهيري مميز، كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الطائي بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب نادي التعاون في بريدة (في أول مباراة رسمية تُقام في ملعب السكري)، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.