دوري روشن.. التعاون يكرم الطائي بثنائية ويبلغ النقطة 49

وسط دعم جماهيري مميز، كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الطائي بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب نادي التعاون في بريدة (في أول مباراة رسمية تُقام في ملعب السكري)، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون، حيث بادر فهد الرشيدي بزيارة مرمى الضيف عند الدقيقة 28.
وعند الدقيقة 38 تصدى حارس التعاون "مايلسون " لتسديدة لاعب الطائي "موسونا".
وفي الشوط الثاني تصدى قائم التعاون لتسديدة لاعب الطائي خليل العبسي عند الدقيقة 50.
ولم يتأخر هدف التعديل كثيرًا للضيوف، حيث جاء عن طريق محمد حرزان عند الدقيقة 55.
وعند الدقيقة 74 وبرأسية رائعة، عزز " توامبا" النتيجة لفريقه التعاون بهدف ثانٍ.
وأضاع لاعب التعاون عبد الله رديف فرصة الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 89.
بتلك النتيجة بقي التعاون خامسًا برصيد 49 نقطة، والطائي ثامنًا برصيد 34 نقطة.