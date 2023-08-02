الترجي والصفاقسي التونسي يودعان منافسات بطولة الملك سلمان بتعادلهما سلبيًّا

ودع فريقا الترجي التونسي وشقيقه الصفاقسي، منافسات بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 بتعادلهما سلبيًّا في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى من البطولة.
لم تفلح محاولات الفريقَين في زيارة الشباك رغم الفرص التي سنحت لهما ليودع منافسات البطولة، بعد أن فشلا في تحقيق أي انتصار خلال البطولة التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة.
بهذه النتيجة تجمّد رصيد الترجّي عند نقطتين من تعادلين، احتلّ من خلالها المركز الثالث، في حين تحصّل الصفاقسي على أول نقطة له ليبقى في المركز الرابع والأخير، في المقابل تأهّل فريقا الاتحاد السعودي بالصدارة بـ9 نقاط، والشرطة العراقي الذي حلّ ثانيًا بـ4 نقاط إلى دور ربع النهائي عن المجموعة.