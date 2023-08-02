الترجي والصفاقسي التونسي يودعان منافسات بطولة الملك سلمان بتعادلهما سلبيًّا

بهذه النتيجة تجمّد رصيد الترجّي عند نقطتين من تعادلين، احتلّ من خلالها المركز الثالث، في حين تحصّل الصفاقسي على أول نقطة له ليبقى في المركز الرابع والأخير، في المقابل تأهّل فريقا الاتحاد السعودي بالصدارة بـ9 نقاط، والشرطة العراقي الذي حلّ ثانيًا بـ4 نقاط إلى دور ربع النهائي عن المجموعة.