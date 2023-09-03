فيديو.. شاهد مفاجأة لاعبي النصر لمدربهم لويس كاسترو بعد خماسية الحزم

وعلّق المدرب: "أنا سعيد بوجودي هنا بين عائلتي، ومن دواعي سروري أن أكون معكم وأن أعمل معكم كل يوم، شكرًا لكم جميعًا على ما قدمتموه، ونحن سنواصل معًا".