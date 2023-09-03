فيديو.. شاهد مفاجأة لاعبي النصر لمدربهم لويس كاسترو بعد خماسية الحزم

فاجأ لاعبو نادي النصر، مدربهم البرتغالي لويس كاسترو، بإقامة احتفال صغير له داخل غرفة ملابس اللاعبين، بمناسبة عيد ميلاده .
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو النصر خلال احتفالهم بعيد ميلاد كاسترو، حيث ظهر المدرب وهو سعيد للغاية وسط لاعبيه".
وعلّق المدرب: "أنا سعيد بوجودي هنا بين عائلتي، ومن دواعي سروري أن أكون معكم وأن أعمل معكم كل يوم، شكرًا لكم جميعًا على ما قدمتموه، ونحن سنواصل معًا".
ونجح النصر بقيادة لويس كاسترو أمس السبت فى تحقيق فوز كبير أمام نظيره الحزم بنتيجة (5/1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن للمحترفين.
ويحتل النصر حاليًا المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من الفوز 3 مباريات متتالية، وبفارق 4 نقاط عن الهلال والتعاون المتصدرين .