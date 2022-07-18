الأخضر الشاب يرفع استعداده لمواجهة موريتانيا في افتتاح بطولة كأس العرب

من ناحية أخرى، أعلن المدير الفني صالح المحمدي قائمة "الأخضر" المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث تضم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، ثامر الشهراني، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، عبدالملك العييري، مشاري النمر، يزيد جوشان، عبدالله رديف.