غدًا.. شباب الأخضر أمام اليابان في انطلاق الدور الرئيسي من "آسيوية اليد"

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد "2004م"، مع نظيره الياباني، عند الساعة الـ"14:30" مساء غدٍ الخميس "18" يوليو الجاري، في انطلاق مبارياته ضمن المجموعة الثانية بالدور الرئيسي من البطولة الآسيوية الـ"18" للشباب، والتي تستضيفها الأردن حتى "25" يوليو "2024م".
المنتخب السعودي للشباب اختتم استعداداته، اليوم الأربعاء "17" يوليو، قبل مواجهة اليابان؛ حيث اعتمدت الحصة التدريبية على تمارين استشفائية وتدريبات فنية تحت قيادة المدرب الهولندي "إدوين كيبرز".
ويتواجد شباب أخضر اليد في الدور الرئيسي، ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات: اليابان، وإيران، وعُمان. وينصّ نظام البطولة على تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية في الدور الرئيسي، إلى بطولة العالم "2025م"، وإلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.