غدًا.. شباب الأخضر أمام اليابان في انطلاق الدور الرئيسي من "آسيوية اليد"

ويتواجد شباب أخضر اليد في الدور الرئيسي، ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات: اليابان، وإيران، وعُمان. وينصّ نظام البطولة على تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية في الدور الرئيسي، إلى بطولة العالم "2025م"، وإلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.