"النصر" أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا على الكرة في الجولة الـ29

الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أعلى أندية الدوري استحواذًا للكرة في الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن السعودي.
وتصدر النصر أندية الدوري السعودي كأكثر فريق استحواذًا للكرة، حيث بلغت نسبة استحواذه 73.5% .
واحتل الفتح المركز الثاني في استحواذه للكرة، حيث بلغت نسبته 55%، في حين احتل العدالة المركز الثالث بنسبة بلغت 54.5%.
وجاء في المركز الرابع نادي التعاون بنسبة استحواذ بلغت 53.2%، يليه الفيحاء بالمركز الخامس بنسبة بلغت نحو 52%.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين الاتحاد برصيد 69 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يقع الهلال بالمركز الثالث ولديه 56 نقطة، يليه الشباب رابعًا ولديه 53 نقطة.