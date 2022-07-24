4 وديات يخوضها الخليج في معسكره بتركيا

وسيتخلل المعسكر خوض 4 مباريات ودية بناءً على طلب الجهاز الفني، والبداية ستكون يوم 3 أغسطس سيحدد الفريق المقابل لاحقاً ، بعدها بـ3 أيام يواجه الأهلي السعودي، وفي العاشر من ذات الشهر سيلاقي الساحل الكويتي، ويختتم لقاءاته الودية قبل يوم من العودة للمملكة، وسيحدد الفريق لاحقاً.