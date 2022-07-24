4 وديات يخوضها الخليج في معسكره بتركيا

اعتمدت إدارة نادي الخليج الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي، إقامة معسكر خارجي لفريق الكروي الأول تحضيراً للموسم الرياضي الجديد، في مدينة إزميت التركية لمدة 22 يوما بداية من 25 من الشهر الجاري وحتى 15 من الشهر القادم.
ومن المقرر مغادرة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل رفقة طاقمه الفني و21 لاعبا بالإضافة إلى المحترفين الأجانب الذين سيلتحقون بالفريق في المعسكر، وهم: الجزائري جمال بالعمري والحارس البرازيلي دوجلاس فريدريك والجناح الكولومبي برايان رياسكوس.
وسيتخلل المعسكر خوض 4 مباريات ودية بناءً على طلب الجهاز الفني، والبداية ستكون يوم 3 أغسطس سيحدد الفريق المقابل لاحقاً ، بعدها بـ3 أيام يواجه الأهلي السعودي، وفي العاشر من ذات الشهر سيلاقي الساحل الكويتي، ويختتم لقاءاته الودية قبل يوم من العودة للمملكة، وسيحدد الفريق لاحقاً.