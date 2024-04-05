دوري روشن للمحترفين: لابورت يقود النصر لعبور محطة ضمك

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله المدافع إيميريك لابورت في الدقيقة الـ"90+1" من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده من النقاط عند النقطة الـ65 في المركز الثاني، في حين توقَّف رصيد ضمك عند النقطة الـ35 في المركز الثامن.