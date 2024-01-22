"المسابقات" تعلن مواعيد المواجهات للجولات الخمس المقبلة من دوري روشن.. تعرف عليها

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاثنين 22 يناير 2024، عن مواعيد إقامة المباريات للجولات من 20 حتى 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.
وسيستأنف الدوري في الـ 15 من فبراير المقبل، بمواجهتين في انطلاق الجولة الـ20، تنطلق الأولى منهما عند الخامسة مساء بين أبها وضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، فيما تجري المواجهة الأخرى بين فريقي الخليج والاتفاق في تمام الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية.
في اليوم التالي، تتواصل الجولة الـ20 بمواجهة ضمك أمام ضيفه الشباب، عند الخامسة مساءً. وستقام مواجهتان عند الثامنة مساء اليوم نفسه، إذ سيحل الأهلي ضيفًا على الأخدود، بينما يستضيف فريق الوحدة ضيفه الطائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وسيستضيف المتصدر فريق الهلال نظيره الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، فيما يخوض أقرب مطارديه، فريق النصر مواجهته أمام ضيفه الفتح في الرياض. ويستضيف الاتحاد منافسه الرياض، ويواجه الحزم ضيفه الفيحاء.