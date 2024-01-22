"المسابقات" تعلن مواعيد المواجهات للجولات الخمس المقبلة من دوري روشن.. تعرف عليها

وسيستأنف الدوري في الـ 15 من فبراير المقبل، بمواجهتين في انطلاق الجولة الـ20، تنطلق الأولى منهما عند الخامسة مساء بين أبها وضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، فيما تجري المواجهة الأخرى بين فريقي الخليج والاتفاق في تمام الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية.