قائمتا مسلي آل معمر وثامر اليمني تتنافسان على رئاسة إدارة مؤسسة النصر غير الربحية

وأشار النادي إلى أنه تلقى خطابًا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية يتضمن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر غير الربحية، وذلك على النحو التالي :