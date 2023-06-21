قائمتا مسلي آل معمر وثامر اليمني تتنافسان على رئاسة إدارة مؤسسة النصر غير الربحية

كشف نادي النصر عن القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية في الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م.
وأشار النادي إلى أنه تلقى خطابًا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية يتضمن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر غير الربحية، وذلك على النحو التالي :
مسلي آل معمر مرشح للرئاسة، عبدالله العمراني مرشح نائب الرئيس، منصور بن زومة، عبدالعزيز العمران، أيمن الشهري، مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
القائمة الثانية ضمت : ثامر اليمني مرشح للرئاسة، عبدالرحمن الخلف مرشح نائب الرئيس، وعضوية كلٍ من فارس البلوي، مناهل المحيميد، يزيد بن خزيم.