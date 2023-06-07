"أبو شرارة" يعزز صفوف ضمك لموسمين

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "وقّعت إدارة نادي ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط، اليوم الأربعاء، عقدًا احترافيًا مع لاعب خط الوسط حسن أبو شرارة، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسمين حتى 2025".