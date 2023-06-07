"أبو شرارة" يعزز صفوف ضمك لموسمين

أعلن نادي ضمك، يوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط حسن أبو شرارة قادمًا من القادسية، ليمثل صفوف الأول الفريق لكرة القدم ابتداءً من الموسم القادم، لمدة عامين.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "وقّعت إدارة نادي ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط، اليوم الأربعاء، عقدًا احترافيًا مع لاعب خط الوسط حسن أبو شرارة، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسمين حتى 2025".
وبدأ "أبو شرارة" صاحب الـ26 عامًا مسيرته مع نادي القادسية في موسم 2017، قبل أن تتم إعارته بعد موسمين إلى نادي الكوكب لمدة موسم واحد عاد بعدها إلى تمثيل القادسية.
الجدير بالذكر أن ضمك أنهى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.