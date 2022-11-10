مع ختام تدريب اليوم.. مدرب الشباب يمنح اللاعبين إجازة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، تحضيراته بقيادة المدير الفني مورينو في ملعب النادي الرديف؛ حيث انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة، تلاها تمارين لياقية باللف حول الملعب، ثم أخضع المدير الفني اللاعبين لتمارين فنية خصصها لتطبيق تدريبات إنهاء الهجمة بتنفيذ الكرة بسرعة في المرمى، عقب ذلك أقام مناورة تكتيكية في ثلثي الملعب شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، الضغط على المنافس، وإغلاق المساحات أمامه.