النمسا تجهّز فريق الرياض لدوري روشن

كشف نادي الرياض الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، عن البرنامج الإعدادي للفريق الكروي الأول للموسم الرياضي 2024/ 2025.
وكان لاعبو فريق الرياض قد عاود، يوم الجمعة الماضي، تدريباتهم للمرحلة الأولى من الاستعدادات للموسم الجديد، وذلك في مقرّ النادي.
وسيجري الفريق معسكرًا خارجيًّا في مدينة غيتبيرغ النمساوية اعتبارًا من بعد غد الخميس المصادف 18 يوليو الجاري، ويستمرّ حتى التاسع من أغسطس المقبل، يتخلّله عددٌ من المباريات الودّيّة، تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
الجدير ذكره أن فريق الرياض سيخوض الموسم المقبل ثاني مشاركاته في دوري المحترفين السعودي، بمواجهة الوحدة، خارج ملعبه.