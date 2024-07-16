النمسا تجهّز فريق الرياض لدوري روشن

وسيجري الفريق معسكرًا خارجيًّا في مدينة غيتبيرغ النمساوية اعتبارًا من بعد غد الخميس المصادف 18 يوليو الجاري، ويستمرّ حتى التاسع من أغسطس المقبل، يتخلّله عددٌ من المباريات الودّيّة، تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.