تدريب مغلق في البحرين للاتفاق.. قبل لقاء الحزم "دورياً"

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي"جيرارد" قد اشتمل على محاضرة فنية في قاعة المحاضرات بالنادي، ثم انتقل اللاعبون إلى الملعب حيث البداية من الإحماء، ثم تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة النصر، في حين استكمل بقية اللاعبين الحصة التدريبية من خلال تمارين لياقية عبر الجري، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بتقسيمة على جزء من الملعب.