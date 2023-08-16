تدريب مغلق في البحرين للاتفاق.. قبل لقاء الحزم "دورياً"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعبه الرديف بالنادي.
تأتي تحضيرات الاتفاق قبل مواجهة الحزم في الرس ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي"جيرارد" قد اشتمل على محاضرة فنية في قاعة المحاضرات بالنادي، ثم انتقل اللاعبون إلى الملعب حيث البداية من الإحماء، ثم تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة النصر، في حين استكمل بقية اللاعبين الحصة التدريبية من خلال تمارين لياقية عبر الجري، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بتقسيمة على جزء من الملعب.
ومن جهة ثانية من المقرر يُقيم الفريق تدريبه الأخير (المغلق) في مملكة البحرين، على أن تغادر القائمة المختارة في المساء بطائرة خاصة من مطار مملكة البحرين متوجهة إلى القصيم، حيث سيُقيم الفريق معسكره في أحد فنادق الرس حتى موعد مواجهة الحزم مساء الجمعة.