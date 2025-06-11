الأخضر يصل إلى أمريكا استعدادًا للكأس الذهبية.. وهذه مواعيد مبارياته في دور المجموعات

يصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 2025 ، التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف.