الأخضر يصل إلى أمريكا استعدادًا للكأس الذهبية.. وهذه مواعيد مبارياته في دور المجموعات

يصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 2025 ، التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف.
وأنهت بعثة المنتخب السعودي، من لاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني، إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة في نهاية مايو الماضي.
وتنطلق بطولة الكأس الذهبية يوم الأحد 15 يونيو الجاري بمواجهة تجمع المنتخب المكسيكي أمام الدومينيكان، على أن تختتم في 7 يوليو المقبل.
وسيخوض المنتخب السعودي ثلاث مباريات في دور المجموعات، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب هايتي في تمام الساعة 3:15 صباحًا (بتوقيت الرياض) يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، وذلك في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.
وفي المباراة الثانية، يلتقي الأخضر السعودي مع منتخب أمريكا في تمام الساعة 4:15 صباحًا (بتوقيت الرياض) يوم الجمعة 20 يونيو الجاري في مدينة أوستن بولاية تكساس.
ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب ترينيداد وتوباغو في تمام الساعة 2:00 صباحًا (بتوقيت الرياض) يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته، وذلك في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.
ويشار إلى أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أمريكا، وهايتي، وترينيداد وتوباغو.
وتعد الكأس الذهبية البطولة القارية الأكبر في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف).