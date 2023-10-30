بتوصية من "سافيتش".. "الهلال" يستهدف التعاقد مع آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو الإيطالي

وكانت قد أشارت تقارير صحفية سابقة أن كيزمان وكيل أعمال ماروسيتش هو نفسه وكيل سيرجي، ولديه علاقة جيدة مع المسؤولين في السعودية، كما أن ناديه الإيطالي لا يمانع رحيله.