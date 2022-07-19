محمد السليم رئيساً للجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين

من جهته أعرب المهندس عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة الرابطة عن شكره وتقديره للجنة السابقة برئاسة الأستاذ أحمد الراشد مثمنًا لها كل الجهود التي تم بذلها خلال المواسم الثلاث السابقة، منذ انتقال أعمال لجنة المسابقات من اتحاد القدم إلى الرابطة، متمنيًا في الوقت ذاته لأعضاء اللجنة المشكلة حديثا التوفيق والنجاح.