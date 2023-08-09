اتحاد القدم يقرر فتح عدد تسجيل اللاعبين غير السعوديين خلال فترات التسجيل

وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف إتاحة فرصة أفضل للأندية واللاعبين خلال فترة الانتقالات، وتعزيزاً للدور الذي تقوم به رابطة دوري روشن للمحترفين المتمثل في اختصاصها بتنظيم وإدارة المسابقة من خلال اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، ولما يحققه نظامها الإلكتروني (SPLIS) من ضوابط لقوائم الأندية، والتي يتم فيها تسجيل أسماء اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين وفقاً للحد الأعلى المحدد سلفاً من قبل الاتحاد.