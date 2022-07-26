أخضر الطائرة يهزم قطر ويحقق العلامة الكاملة في بطولة غرب آسيا للشباب

واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب تقديم مستوياته الكبيرة في بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة، وأنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بعدما تفوق على نظيره القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.