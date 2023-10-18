الهلال: الأشعة تحدد إصابة "الفرج".. والفريق يفتح ملف الخليج

من جانب آخر تواجد قائد الأزرق "سلمان الفرج" في العيادة؛ نظير تعرضه لإصابة مع المنتخب في العضلة الخلفية، على أن يجري أشعة يوم الغد، فيما أظهرت الأشعة إصابة "حسان تمبكتي" في العضلة الجانبية للساق.