في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.. المنتخب السعودي يواجه باكستان والأردن يونيو المقبل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب باكستان في إطار الجولة الخامسة من التصفيات يوم السادس من شهر يونيو القادم على ملعب جناح في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ويستضيف الأخضر في الحادي عشر من شهر يونيو منتخب الأردن على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.
ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني، ويحل منتخب طاجيكستان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب باكستان بالمركز الأخير بدون أي نقطة.