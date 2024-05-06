في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.. المنتخب السعودي يواجه باكستان والأردن يونيو المقبل

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.