حال فشل التعاقد مع "ميسي".. مَن البديل المنتظر في "الهلال"؟

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام لدى الهلاليين للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان.
وقال موقع "goal" في نسخته الفرنسية إن الإدارة الهلالية تضع البرازيلي نيمار كخطة رقم B للتعاقد مع حال فشل التعاقد مع الأرجنتيني ميسي.
وقال الموقع إنه وعلى الرغم من استعداد النادي السعودي لدفع الكثير من الأموال للتعاقد مع أحد النجمين، سيجد النادي صعوبة بالغة في التعاقد مع أحدهما.
واختتم الموقع أنه وقت تعاقد النصر مع رونالدو كان الهلال ممنوعًا من التعاقد ولكنه الآن بات مسموحًا له التعاقد وسيسعى بجدية للتعاقد مع صفقة عالمية على غرار صفقة رونالدو.