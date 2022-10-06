النصر يسعى للمركز الثالث عبر بوابة أبها.. والاتحاد لانتزاع الوصافة

تُختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات منتظره.
في اللقاء الأول يحل النصر ضيفاً على نظيره أبها، وذلك عند الساعة 6:30 مساءً، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
النصر يدخل اللقاء وهدفه خطف المركز الثالث من غريمه التقليدي الهلال، في حال تجاوز محطة أبها.
في المقابل يأمل أبها الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.
وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، يستضيف العدالة نظيره الفيحاء، عند التاسعة مساءً.
لعل ( فارق النقطة ) بين الفريقين يشعل المواجهة الصعبة، والتي عنوانها الهروب من ذيل قائمة الترتيب هو الهدف.
مواجهة مرتقبة تجمع الاتحاد ونظيره الفتح، عند التاسعة مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
الاتحاد يخوض اللقاء وسط دعم جماهيري كبير متوقع، وبالتالي فإن الظفر بنقاط الفتح الثلاث ستعيد الفريق للوصافة.
في المقابل يسعى الفتح للعودة لأرضه ولو بنقطة التعادل من أمام منافس قوي على لقب الدوري.