8 أيام وتنطلق.. حملة وطنية كبرى لدعم "الأخضر" في مونديال 2022

تطلق وزارة الرياضة السعودية، بداية من شهر نوفمبر المقبل، حملةً وطنية لدعم المنتخب السعودي لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2022 والمقامة في دولة قطر.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة السعودية، لإظهار مشاركة الأخضر بالصورة المثلى في الحدث العالمي وتعميم الهوية الموحدة للحملة الوطنية لدعم المنتخب.
وستشارك العديد من الجهات من بينها الأسواق والمعارض التجارية والمطاعم في الحملة، بتقديم خصومات على المنتجات التي تدعم تشجيع المنتخب أثناء مبارياته، إضافة إلى الدعم على الشاشات واللوحات الإعلانية ودعم الوسم الخاص بالمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2022 في 20 نوفمبر المقبل، وتستمر منافساته إلى 18 ديسمبر المقبل في حدثٍ تشهده المنطقة العربية لأول مرة.