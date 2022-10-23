8 أيام وتنطلق.. حملة وطنية كبرى لدعم "الأخضر" في مونديال 2022

وستشارك العديد من الجهات من بينها الأسواق والمعارض التجارية والمطاعم في الحملة، بتقديم خصومات على المنتجات التي تدعم تشجيع المنتخب أثناء مبارياته، إضافة إلى الدعم على الشاشات واللوحات الإعلانية ودعم الوسم الخاص بالمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي.