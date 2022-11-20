"فيفا" : صافرة السلوفيني "سلافكو" تضبط قمة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني

تقرر أن يقود الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، على ملعب لوسيل، الثلاثاء المقبل.