رياضة

"فيفا" : صافرة السلوفيني "سلافكو" تضبط قمة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني

في الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم قطر 2022
سلافكو فينتشيتش
سلافكو فينتشيتش
سبق
سبق

تقرر أن يقود الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، على ملعب لوسيل، الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر حسابه الرسمي «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، طاقم التحكيم، الذي سيدير لقاء الأخضر والتانجو في مرحلة المجموعات، والذي ضم السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم الساحة، ويعاونه كل من توماز كلانسنيتش وأندراز كوفاسيتش، وهما أيضًا من دولة سلوفينيا.

كذلك سيوجد الحكم السنغالي ماجيتي ندايي، كحكم رابع في المباراة المنتظرة بين السعودية والأرجنتين، بحسب ما أعلنه «فيفا».

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتين 22 نوفمبر، ثم يلعب ضد بولندا 26 نوفمبر، ويختتم مبارياته في المجموعة الثالثة بلقاء المنتخب المكسيكي 30 نوفمبر.

المنتخب السعودي
المنتخب الأرجنتيني
كأس العالم FIFA قطر 2022
سلافكو فينتشيتش

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