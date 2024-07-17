رسميًّا.. هارون كمارا شبابي لعامَيْن

وقال النادي في بيان إعلامي، بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "وقَّعت إدارة النادي عقدًا احترافيًّا مع اللاعب هارون كمارا لمدة عامين. وسينضم كمار إلى قائمة الفريق في المعسكر الإعدادي، الذي سيبدأ الجمعة المقبلة في إسبانيا".