رسميًّا.. هارون كمارا شبابي لعامَيْن

أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم الأربعاء تعاقدها رسميًّا مع المهاجم السعودي هارون كمارا لمدة موسمين، بصفقة انتقال حُر؛ وذلك عقب نهاية عقده مع اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال النادي في بيان إعلامي، بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "وقَّعت إدارة النادي عقدًا احترافيًّا مع اللاعب هارون كمارا لمدة عامين. وسينضم كمار إلى قائمة الفريق في المعسكر الإعدادي، الذي سيبدأ الجمعة المقبلة في إسبانيا".
وأضاف البيان: "بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع زملائه في المنافسات الكروية القادمة".
ويأتي التعاقد مع هارون كمارا بعد موافقة المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق، على التعاقد مع اللاعب في ظل المستويات التي قدمها مع نادي الاتفاق الذي أُعير له من الاتحاد في الموسم المنصرم.
وكان صاحب الـ26عامًا قد انضم إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2019 بموجب عقد يمتد خمسة أعوام، وانتقل في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى الاتفاق على سبيل الإعارة، وخاض معه تسع مباريات بدوري روشن السعودي، وسجل هدفًا، وصنع مثله، بحسب إحصاءات موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.