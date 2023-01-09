"رونالدو" و"إيجالو" و"حمدالله".. حساب كأس العالم يسأل: مَن سيسجّل أكثر بالدوري السعودي؟

ويعد الظاهرة كرستيانو رونالدو هو الأكثر شعبية حالياً في الدوري السعودي بعد المسيرة الحافلة للاعب في الملاعب الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، فيما لعب إيجالو في عدة أندية منها شنغهاي الصيني وآخرها مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب في عدة أندية بكل من نيجيريا، والنرويج، وإسبانيا، وإيطاليا.