رياضة

"رونالدو" و"إيجالو" و"حمدالله".. حساب كأس العالم يسأل: مَن سيسجّل أكثر بالدوري السعودي؟

جميعهم مثّل منتخب بلاده في مونديال قطر
رونالدو وإيجالو وحمدالله
رونالدو وإيجالو وحمدالله
سبق
سبق

نشر الحساب الرسمي لكأس العالم على تويتر، اليوم، صورة تجمع الثلاثي الدولي بالدوري السعودي لاعب النصر: البرتغالي كرستيانو رونالدو، ولاعب الاتحاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والنيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال.

وتساءل الموقع عمّن سيسجّل أكثر من اللاعبين الثلاثة الذين شاركوا مع منتخباتهم في بطولات كأس العالم.

ويعد الظاهرة كرستيانو رونالدو هو الأكثر شعبية حالياً في الدوري السعودي بعد المسيرة الحافلة للاعب في الملاعب الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، فيما لعب إيجالو في عدة أندية منها شنغهاي الصيني وآخرها مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب في عدة أندية بكل من نيجيريا، والنرويج، وإسبانيا، وإيطاليا.

يعد حمدالله الملّقب بجلاد الحراس من اللاعبين الموهوبين وبدأ مسيرته محلياً بنادي أولمبيك آسفي المغربي.

الدوري السعودي

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