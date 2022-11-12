لاعب الاتحاد "حمدالله" يتصدَّر لاعبي الدوري السعودي مساهمة في الأهداف

قام الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين بالكشف عن أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف آخر 5 مواسم في الدوري السعودي.
واحتل صدارة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، الذي نجح في المساهمة بـ108 أهداف في آخر 5 مواسم بدوري المحترفين.
وجاء في المركز الثاني الفرنسي قوميز، لاعب الهلال السابق؛ إذ ساهم بـ96 هدفًا، يليه رومارينيو لاعب الاتحاد الذي ساهم بـ75 هدفًا.
في حين جاء السوري عمر السومة في المركز الرابع؛ إذ شارك بـ71 مساهمة في الأهداف، بالتساوي مع الكاميروني توامبا لاعب نادي التعاون.
ويحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات الشباب برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة.