لاعب الاتحاد "حمدالله" يتصدَّر لاعبي الدوري السعودي مساهمة في الأهداف

واحتل صدارة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، الذي نجح في المساهمة بـ108 أهداف في آخر 5 مواسم بدوري المحترفين.