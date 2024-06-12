خمس ميداليات سعودية عالمية.. أخضر الملاكمة التايلندية ينتزع ذهب العالم

ونالت المشاركة السعودية العديد من الميداليات في البطولة العالمية، والتي شاركت فيها البعثة السعودية بـ 12 لاعبًا، إذ حقق لاعب المنتخب السعودي علي الناصر "فئة البارا" الميدالية الذهبية "فئة البتر"، كما حقق اللاعب عبدالله الدوسري الميدالية البرونزية في وزن 75 كجم، واللاعب محسن الصبياني برونزية وزن 60 كجم، كما حققت اللاعبة أثير البركة لفئة الواي كرو الميدالية البرونزية.