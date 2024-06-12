خمس ميداليات سعودية عالمية.. أخضر الملاكمة التايلندية ينتزع ذهب العالم

حقق الملاكم السعودي البراء العامودي ذهبية بطولة العالم للكبار للملاكمة التايلندية في فئة تحت 23 عامًا لوزن 57 كجم، ضمن بطولة العالم التي نظّمها الاتحاد الدولي للملاكمة التايلندية في اليونان بمشاركة أكثر من 80 دولة.
ويعــد إنجاز "العامودي" هو الأول من نوعه باسم المملكة العربية السعودية في رياضة الملاكمة التايلندية "فئة الرجال"، عقب فوز البراء العامودي على نظيره الروسي "إيغور" بنتيجة 29-28.
ونالت المشاركة السعودية العديد من الميداليات في البطولة العالمية، والتي شاركت فيها البعثة السعودية بـ 12 لاعبًا، إذ حقق لاعب المنتخب السعودي علي الناصر "فئة البارا" الميدالية الذهبية "فئة البتر"، كما حقق اللاعب عبدالله الدوسري الميدالية البرونزية في وزن 75 كجم، واللاعب محسن الصبياني برونزية وزن 60 كجم، كما حققت اللاعبة أثير البركة لفئة الواي كرو الميدالية البرونزية.
وتَوَّج الفائزين بالميداليات الخمس، نائبُ رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور، بجانب عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية المهندس عبدالعزيز آل بنان.