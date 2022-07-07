FIFA يضع الخطوط العريضة لاستراتيجية صحة اللاعبين في ورشة عمل كأس العالم

ومن بين التدابير الإضافية التي ستُطبق في كأس العالم FIFA: توفير جهاز طبي لوحي يمكّن الأطباء من مشاهدة حيثيات الإصابة وكيفية حدوثها بالتصوير البطيء، وتكليف منسق طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإشراف على الخدمات الطبية المقدمة على أرضية الملعب في كل استاد من استادات البطولة، وتعيين مراقب للإصابات يُحلّل الحوادث التي تستدعي تدخلًا طبيًّا من مكانه في منبر وسائل الإعلام، وسيتمتع هذا الأخير بإمكانية الوصول إلى خدمات العرض البطيء للفيديوهات حتى يبلّغ المنسق الطبي لـFIFA عن كل المؤشرات التي قد تُنبي بوجود إصابة خطيرة محتملة.