FIFA يضع الخطوط العريضة لاستراتيجية صحة اللاعبين في ورشة عمل كأس العالم

اجتمع أطباء منتخبات الاتحادات الأعضاء المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر™ في ورشة عمل دامت يومين؛ لمناقشة إطار عمل FIFA للخدمات الطبية التي سيتم تطبيقها في بطولة هذا العام لحماية صحة اللاعبين والحفاظ على سلامتهم.
وقد نُظّم هذا الحدث في استاد الجنوب بقيادة مدير الشؤون الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الدكتور أندرو ماسي؛ حيث قُسّمت مواضع الورشة إلى دورتين أساسيتين هما: دورة FIFA للاستعجالات الطبية في البطولة، ونظرة عامة حول الخدمات الطبية المزمع تقديمها على استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي ضمّت المعايير الجديدة التي وضعها FIFA للاستعجالات الطبية في أرضية الميدان وخدمات تقييم ارتجاجات المخ وإصابات القلب، إضافة لأسماء المستشفيات المخصصة لمثل هذه الإصابات، كما نُظّمت جولة إلى المرافق الطبية للاعبين وسيارات الإسعاف المخصصة للتدخلات السريعة، وعُرض على المشاركين التصميم الموحد لعيادات اللاعبين في قطر وكل معداتها وما له من دور في تسهيل تدخلات أطباء المنتخبات.
ناقش المشاركون البروتوكول الطبي الذي وضعه FIFA لارتجاجات المخ، والذي يستند إلى مبدأ FIFA "الاشتباه في الإصابة والوقاية خير من العلاج"، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم FIFA، سيتم تقديم خدمة مستقلة لتقييم ارتجاجات المخ وإعادة تأهيل اللاعبين في قطر من أجل إتاحة تقييم قائم على الأدلة حول كل لاعب تعرض لإصابة على مستوى الرأس، كما سيضم هذا التقييم توصيات من خبراء الارتجاج بخصوص إمكانية عودة اللاعب لأرضية الميدان.
ومن بين التدابير الإضافية التي ستُطبق في كأس العالم FIFA: توفير جهاز طبي لوحي يمكّن الأطباء من مشاهدة حيثيات الإصابة وكيفية حدوثها بالتصوير البطيء، وتكليف منسق طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإشراف على الخدمات الطبية المقدمة على أرضية الملعب في كل استاد من استادات البطولة، وتعيين مراقب للإصابات يُحلّل الحوادث التي تستدعي تدخلًا طبيًّا من مكانه في منبر وسائل الإعلام، وسيتمتع هذا الأخير بإمكانية الوصول إلى خدمات العرض البطيء للفيديوهات حتى يبلّغ المنسق الطبي لـFIFA عن كل المؤشرات التي قد تُنبي بوجود إصابة خطيرة محتملة.
وبناء على مقترح FIFA وموافقة المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB"، سيُسمح لكل منتخب بإجراء تغيير ارتجاج واحد على الأكثر خلال المباراة، ويمكن إجراء هذا التبديل بغض النظر عن عدد التغييرات المستعملة، وهذا ما سيدعم مبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الاشتباه في الإصابة والوقاية خير من العلاج".
كما ستتوفر لأطباء المنتخبات خدمات حول إصابات القلب المتعلقة بالرياضة على مدار الساعة "7/7" وطيلة أيام الأسبوع "24/24"، من أجل مساعدتهم في تقييم كل لاعب يشتبه في تعرضه لإصابة على مستوى القلب.
استلم أطباء منتخبات الاتحادات الأعضاء المشاركة أولى حقائب FIFA للاستعجالات الطبية، وهي حقائب تضم مجموعة متنوعة من الأدوات، من بينها مزيل الرجفان الخارجي.
وقد صُمّمت هذه الحقائب لتكون بمثابة عيادات مصغرة ومزودة بجميع المعدات اللازمة للتعامل مع أي سيناريو يستدعي إسعافات أولية للحفاظ على حياة المُصاب، كما رُتبت هذه المعدات بطريقة منطقية ومتسلسلة.