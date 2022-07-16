عبدالله حسون ينتقل إلى صفوف ضمك حتى 2025

أعلن نادي ضمك، برئاسة صالح أبو نخاع ، اليوم السبت، التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الأهلي عبدالله حسون، لمدة ثلاثة مواسم حتى 2025 لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "عبدالله حسون ضمكاوي".
يشار أن عقد اللاعب ينتهي مطلع العام المقبل مع ناديه الأهلي، وبالتالي تكون قد بدأت فترة الأشهر الستة، التي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ دون العودة إلى إدارة الأهلي.
الجدير ذكره، أن اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، قد تدرج في الفئات السنية بالنادي الأهلي وصولاً للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل أن ينتقل لصفوف الطائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.