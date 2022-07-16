عبدالله حسون ينتقل إلى صفوف ضمك حتى 2025

الجدير ذكره، أن اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، قد تدرج في الفئات السنية بالنادي الأهلي وصولاً للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل أن ينتقل لصفوف الطائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.