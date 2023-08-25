جواو فيليكس يخطّط للانتقال للهلال في حال فشل انضمامه لبرشلونة

كشفت صحيفة "Sport" الإسبانية عن أن البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، يخطّط للانتقال واللعب بالدوري السعودي، خلال الموسم الصيفي الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي كان بالفعل هدفه الرئيسي هو الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف؛ ولهذا السبب ينتظر حتى الآن، ولكن وضع النادي الإسباني المادي قد لا يسمح له بالتعاقد معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن جواو فيليكس بدأ بالتفكير في خطته البديلة إذا انتهى حلمه، فإن اللاعب البرتغالي يبحث إمكانية إعارته إلى الهلال لمدة عام، ثم العودة إلى أوروبا مرة أخرى.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًّا لضمّ اللاعب مقابل مبلغ قيمته 22 مليون يورو، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
وينتهى عقد جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، مع أتلتيكو مدريد في 2027، الذي انضمّ إليه في 2019 قادمًا من بنفيكا، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2019.