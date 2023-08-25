جواو فيليكس يخطّط للانتقال للهلال في حال فشل انضمامه لبرشلونة

وينتهى عقد جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، مع أتلتيكو مدريد في 2027، الذي انضمّ إليه في 2019 قادمًا من بنفيكا، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2019.