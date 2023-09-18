حقيقة إلغاء تدريب "النصر" قبل لقاء "برسبوليس" في طهران

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، عن إلغاء الحصة التدريبية للفريق الكروي الأول بنادي النصر في العاصمة الإيرانية طهران؛ بسبب توافد حشود كبيرة من الجماهير إلى الفندق الذي تقطن فيه بعثة الفريق.