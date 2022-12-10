رئيس "الأولمبية المصرية": خطواتُ المملكة سريعة نحو القمة ومميزة رياضيًّا

رئيس "الأولمبية المصرية": خطواتُ المملكة سريعة نحو القمة ومميزة رياضيًّا
أبدى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، المهندس هشام حطب، سعادته بالتواجد في الرياض والمشاركة في بطولة "قفز السعودية".
وكشف أنهم اختاروا بطولة "قفز السعودية" لتكون واحدة من برامج إعداد الفرسان المصريين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024 في باريس، وقال: "المستوى هنا كبير وعالٍ، البطولة تضم فرسانًا مصنفين عالمين إن كانوا عربًا أو من أوروبا ومن بقية دول العالم".
وأضاف: "البطولة تقام في مقر مميز ومتميز، التنظيم هنا رائع، ولأن الرياض في الأساس هي بيتنا الثاني وبوجود كل تلك الإمكانيات الكبيرة وتوفر الخدمات الأساسية؛ لا بد أن تكون الرياضة محطة رئيسية في الإعداد للفرسان المصريين".
وتابع: "المملكة اليوم تسير بخطى سريعة ومميزة نحو القمة في كل الرياضات وليس الفروسية فقط؛ فهي تسجل نجاحات في كل الأحداث الرياضية التي تستضيفها أو تقيمها، ووضح ذلك من خلال الرياضيين الكبار المشاركين".
وعن الفروسية، قال المهندس حطب: "السعودية إرث كبير في الفروسية، لديها فرسان أولمبيون كبار والقائمة هنا تطول، وأيضًا تُقدم لنا فرسانًا صاعدين بحقّ يشرّفون الرياضة العربية في الفروسية.. ما يقدمه اتحاد الفروسية عمل مشرف وكبير؛ لذلك فتعاون الاتحادين المصري والسعودي لن يتوقف أولًا لأننا واحد قبل كل شيء".
وأردف: "نعم نبحث عن الاحتكاك مع الفرسان؛ ليس من دول العالم فقط؛ الوضع تغير وفرساننا العرب اليوم لا يقلون أهمية ولا خبرة ولا إمكانيات عن فرسان بقية دول العالم، جميعنا نُثري البطولات".