رئيس "الأولمبية المصرية": خطواتُ المملكة سريعة نحو القمة ومميزة رياضيًّا

وعن الفروسية، قال المهندس حطب: "السعودية إرث كبير في الفروسية، لديها فرسان أولمبيون كبار والقائمة هنا تطول، وأيضًا تُقدم لنا فرسانًا صاعدين بحقّ يشرّفون الرياضة العربية في الفروسية.. ما يقدمه اتحاد الفروسية عمل مشرف وكبير؛ لذلك فتعاون الاتحادين المصري والسعودي لن يتوقف أولًا لأننا واحد قبل كل شيء".