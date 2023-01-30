"الهولندي ديلان" بطلاً للمرحلة الأولى من طواف السعودية 2023

وتنطلق المرحلة الثانية من السباق غداً الثلاثاء من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كلم، كما أن تحقيق المراكز المتقدمة في المراحل الأولى للسباق، يعد حافزًا كبيرًا للفرق المشاركة في الطواف، وخطوة مهمة للوصول إلى منصة التتويج التي تتطلب قطع المسافة الإجمالية لمراحل السباق الخمس، والتي تصل مسافتها كاملةً إلى 830 كلم.