دوري روشن للمحترفين.. "الشباب" يعتلي الصدارة "مؤقتًا" ويزيد من جراح "الباطن"

زاد فريق الشباب الأول لكرة القدم من جراح شقيقه الباطن، عقب التغلب عليه برباعية في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الباطن بحفر الباطن.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بأربعة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها كل من كريستيان جوانكا هدفين، في الدقيقة 43 و"54+6"، واللاعب رينزو لوبيز للباطن في الدقيقة 31.
وفي شوط المباراة الثاني سجل للشباب كل من إيفر بانيغا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وكارلوس جونيور في الدقيقة 83، قبل أن يعدل يوسف المزيريب النتيجة بهدف ثانٍ للباطن في الدقيقة 87.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب عند النقطة رقم 37 في صدارة المسابقة، علمًا بأنه لعب مباراة مقدمة من الجولة رقم 18، فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 3.