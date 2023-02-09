دوري روشن للمحترفين.. "الشباب" يعتلي الصدارة "مؤقتًا" ويزيد من جراح "الباطن"

وفي شوط المباراة الثاني سجل للشباب كل من إيفر بانيغا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وكارلوس جونيور في الدقيقة 83، قبل أن يعدل يوسف المزيريب النتيجة بهدف ثانٍ للباطن في الدقيقة 87.