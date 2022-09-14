غدًا الخميس في حفر الباطن.. النصر يختتم تحضيراته للباطن

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة الباطن غدًا الخميس على ملعب الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
تركزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، وفرض خلالها مدير الجهاز الفني تدريبات بدنية وتكتيكية، طبَّق خلالها الفرنسي رودي غارسيا النهج الذي سينتهجه في مباراة الغد.
واختتم الحصة المدرب الفرنسي بإجراء مناورة على كامل الملعب.
ومن المتوقع أن يفتقد الفريق خدمات المدافع علي لاجامي بسبب عدم الجاهزية؛ إذ لا يزال يواصل برنامجه العلاجي في العيادة الطبية بالنادي.