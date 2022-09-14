غدًا الخميس في حفر الباطن.. النصر يختتم تحضيراته للباطن

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة الباطن غدًا الخميس على ملعب الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.