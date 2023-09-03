خطوةٌ على الإعلان الرسمي.. تفاصيل عرض الاتحاد للتعاقد مع سيرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العقد المقدم من إدارة الاتحاد للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان السابق، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن راموس، أعطى موافقته الشفهية للانضمام إلى صفوف الاتحاد هذا الموسم؛ حيث ينتظر النادي السعودي التوقيع على العقود وإنهاء الصفقة رسميًّا.
ونشر الصحفي "نيكولا شيرا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن الاتحاد قدّم لراموس عقدًا حتى عام 2025، وسيحصل على 20 مليون يورو في السنة.
وأوضح الصحفي "سانتي أونا" الذي يعمل في "فوت ميركاتو"، أن مسؤولي الاتحاد كثّفوا اهتمامهم بسيرجيو راموس في الساعات الأخيرة.
وقد رحل سيرجيو راموس (37 عامًا)، عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، بعد ما لعب له في الفترة من 2005 وحتى 2021.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.