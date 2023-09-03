خطوةٌ على الإعلان الرسمي.. تفاصيل عرض الاتحاد للتعاقد مع سيرجيو راموس

وقد رحل سيرجيو راموس (37 عامًا)، عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، بعد ما لعب له في الفترة من 2005 وحتى 2021.