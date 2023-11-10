نجوم الهلال يتسلمون جوائز الأفضلية عن شهر أكتوبر

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تسليم جوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي، عن شهر أكتوبر للموسم 2023/24، لنجوم فريق الهلال، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من المسابقة.
وسيطر الهلال، على جوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر الماضي، في الدوري السعودي، بعد تتويج البرتغالي خورخي جيسوس، بجائزة أفضل مدرب، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، بجائزة أفضل لاعب، والمغربي ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس مرمي.
وتسلم المدير الفني للهلال جورجي جيسوس جائزة المدرب الأفضل عن شهر أكتوبر، وأيضاً تسلم الصربي سيرجي سافيتش جائزة أفضل لاعب في شهر ذاته، وذلك عن الجولات(9، 10، 11) عقب تسجيله 3 أهداف خلال 3 مباريات في الدوري السعودي.
كما تسلم حارس الهلال المحترف المغربي ياسين بونو جائزة أفضل حارس في دوري روشن عن شهر أكتوبر بعد خروجه بشباك نظيفة في جميع المباريات التي لعب لها.