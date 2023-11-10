نجوم الهلال يتسلمون جوائز الأفضلية عن شهر أكتوبر

وسيطر الهلال، على جوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر الماضي، في الدوري السعودي، بعد تتويج البرتغالي خورخي جيسوس، بجائزة أفضل مدرب، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، بجائزة أفضل لاعب، والمغربي ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس مرمي.