"الماركا": "رونالدو" نجح في الخروج من أسوأ لحظات حياته بانتقاله إلى النصر

وأوضحت الصحيفة أن سبب فشل رونالدو في هذه الفترة، هو علاقته السيئة بالمنتخب الوطني، كما أنها كانت المرة الأولى التي ينتقده فيها المشجعون البرتغاليون علنًا؛ لأنه كان يتطلع إلى مغادرة مانشستر يونايتد إلى نادٍ كبير في أوروبا؛ وهو الأمر الذي لم يفعله.