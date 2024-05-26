بالعاصمة الأردنية عمان.. مشاركة لمياء بنت بهيان ونزيه النصر في اجتماعات اتحاد غرب آسيا

شاركت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، أمس السبت، في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، والذي أُقيم بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا.
وشهد الاجتماعُ مناقشةَ المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتأكيد على أهمية تحقيق أهداف الاتحاد، والحرص على استمرارية ريادته في القارة، والمضيّ نحو توسيع برامجه وشموليتها بما يساهم في تطوير كرة القدم في الإقليم.
كما شارك عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر، في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر لاتحاد غرب آسيا، والذي أُقيم اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وشهد الاجتماعُ إطلاقَ مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للتنمية "WAFF Foundation"، والتي تأتي ضمن أهداف الاتحاد للتوسع في العمل بالمجال المجتمعي التنموية لاتحاد غرب آسيا؛ من أجل استثمار كرة القدم في تنمية المجتمعات وتوفير بيئة آمنة.