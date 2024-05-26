بالعاصمة الأردنية عمان.. مشاركة لمياء بنت بهيان ونزيه النصر في اجتماعات اتحاد غرب آسيا

كما شارك عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر، في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر لاتحاد غرب آسيا، والذي أُقيم اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.