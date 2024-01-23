بطولة أمم إفريقيا: موريتانيا تفعل المستحيل.. أطاحت بالجزائر خارج البطولة وتأهلت للدور التالي

تأهل منتخب موريتانيا للدور التالي عن مجموعته بعدما أطاح بشقيقه الجزائري خارج بطولة إفريقيا للأمم مبكرًا عقب المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الثلاثاء.