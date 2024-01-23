بطولة أمم إفريقيا: موريتانيا تفعل المستحيل.. أطاحت بالجزائر خارج البطولة وتأهلت للدور التالي

تأهل منتخب موريتانيا للدور التالي عن مجموعته بعدما أطاح بشقيقه الجزائري خارج بطولة إفريقيا للأمم مبكرًا عقب المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بفوز موريتانيا بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب محمد دلاهي لموريتانيا في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة بات المنتخب الجزائري خارج البطولة من دور المجموعات في مفاجأة كبيرة؛ إذ صعد عن تلك المجموعة أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.