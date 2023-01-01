غياب هلالي عن تشكيلة الجولة 11 من دوري روشن.. تعرف على القائمة

سجل لاعبو الطائي والفيحاء حضورًا لافتًا على تشكيلة الجولة 11 من دوري روشن السعودي، بـ3 لاعبين لكل منهما؛ حسبما أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.
وجاء كولينز فاي، وسيميدو، وأمير سعيد، ثلاثي فريق الطائي الأول لكرة القدم، إضافة إلى سامي الخيبري، وبندر ناصر، ونواكايمي لاعبي الفيحاء، في القائمة التي ضمت 11 لاعبًا حصلوا على التقييم الأعلى.
وضمّت القائمة: منير المحمدي حارس مرمى الوحدة، إياجو سانتوس مدافع الشباب، عبد الرحمن غريب لاعب النصر، كاكو لاعب التعاون، وعبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد.
وحصل المحمدي على أعلى تقييم بواقع "8.7"، وجاء ثانيًا أمير سعيود بـ"8.5"، وحلّ كاكو ثالثًا بـ"8.3".