غياب هلالي عن تشكيلة الجولة 11 من دوري روشن.. تعرف على القائمة

وجاء كولينز فاي، وسيميدو، وأمير سعيد، ثلاثي فريق الطائي الأول لكرة القدم، إضافة إلى سامي الخيبري، وبندر ناصر، ونواكايمي لاعبي الفيحاء، في القائمة التي ضمت 11 لاعبًا حصلوا على التقييم الأعلى.