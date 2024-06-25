النصر يعلن رحيل حارسه وليد عبدالله

أعلن نادي النصر رحيل حارس الفريق الكروي الأول وليد عبدالله عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده بعد 7 مواسم قضاها في أسوار النادي.
ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) لأبرز لحظات الحارس مع النصر وعلق عليه : "عاشـق .. قائـد..وأكثـر.. من كل النصراويين .. شكرًا وليد عبدالله".
وكان اللاعب أعلن رسميًا رحيله عن صفوف النصر عبر حسابه الرسمي في منصة "سناب شات".
وقال وليد في رسالته: "شكرًا جمهوري الغالي.. شكرًا جمهور النصر.. شكرًا للجميع من دون استثناء".
وأضاف: "كنت سعيدًا بوجودي معاكم وحققنا بطولات.. الله يوفقكم جميعًا".
واختتم صاحب الـ38 عامًا: "سامحوني على القصور.. استودعكم الله".
ويُشار إلى أن صاحب الـ38عامًا انضم لصفوف النصر في الميركاتو الشتوي من عام 2017 في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الشباب.
وخاض الحارس الدولي 7 مواسم مع النصر، لعب خلالها 80 مباراة، واستقبلت شباكه 94 هدفًا، وخرج بـ24 بشباك نظيفة.