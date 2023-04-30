ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 24 من دوري روشن.. تعرف عليها

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023 م.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة اليوم الأحد عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 24 من المسابقة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين والذي يضم كلاً من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف الدولي السلوفيني دافيد ديجانيتش لاعب العدالة بمرمى التعاون والذي سجله من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس البرازيلي مايلسون تينوريو دوس سانتوس من التصدي لها ليقود به فريقه إلى الفوز بنتيجة (2-1).
واختارت اللجنة أيضاً هدف البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الخليج بمرمى الفيحاء والذي سجله أيضاً من تصويبة بعيدة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى فلاديمير ستويكوفيتش.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف اللاعب السعودي عبدالمجيد الصليهم الذي ينشط في صفوف النصر بمرمى الرائد حيث سجله من جملة فنية مميزة تبادل خلالها الكرة مع جلال الدين ما شاريبوف قبل أن يطلق تسديدة لولبية ذكية استقرت في سقف شباك الحارس الروماني سلافيو لونغ.
يشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسمياً عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.