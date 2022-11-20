لدعم المنتخب السعودي بكأس العالم 2022.. أمانة جدة تشارك في حملة "قدام"

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي، أن الأمانة عملت على تجهيز حزمة من الفعاليات دعمًا للمنتخب السعودي، تشمل تركيب شاشات كبيرة لنقل المباريات لسكان وزوار محافظة جدة، وذلك بمبنى الأمانة الرئيسي، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، وحديقة الأمير ماجد، وحديقة التحلية، وحديقة الكورنيش الأوسط، وممشى التحلية، وممشى الفيحاء، وممشى طيبة، وممشى الرحاب، وممشى اليمامة.